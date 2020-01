A Sassuolo torna la "Maialata" del Gruppo Alpini di San Michele

Torna domani e domenica, presso la sede del Gruppo Alpini di San Michele, la “Maialata”: due giorni aperti a tutti di produzione e vendita al momento di salsiccia, cotechini, ciccioli e coppa di testa.

Già questa mattina gli alpini di San Michele erano al lavoro per preparare i prodotti in vendita dalle 9 alle 20 di domani, sabato 1, e domenica 2 febbraio, oltre che per preparare la cena di fine lavoro a base di tortelloni e ossa bollite.

“Gli Alpini – afferma il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani che assieme agli assessori Angela e Corrado Ruini e a Sharon Ruggeri ha fatto visita questa mattina alla sede – sono più che mai importanti per il nostro territorio: sempre disponibili a fare la loro parte quando vengono chiamati in situazioni di emergenza e non. Sono sempre in prima fila nel portare avanti qualsiasi genere di festa o iniziativa legata al nostro territorio, come la Festa dell’Agricoltura, dell’autotrasporto e tante altre. Quella che domani e domenica si svolgerà presso la loro sede è un’iniziativa particolarmente importante, perché la “concia del maiale” rievoca le tradizioni povere di una volta quando uccidendo e trasformando in salumi uno e due maiali, a seconda dei componenti della famiglia, ci si assicurava il “companatico” per gran parte dell’anno. Tenere vive le nostre tradizioni – conclude il Sindaco di sassuolo Gian Francesco Menani – è un’iniziativa più che mai lodevole che ci permette di non dimenticare le nostre origini”.