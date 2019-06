Giovedì 27 giugno Marilù Oliva presenta "Musica sull'abisso" a Castelnuovo

La celebre scrittrice noir Marilù Oliva giovedì 27 giugno presenta "Musica sull'abisso", il suo ultimo romanzo, in piazza Turati a partire dalle 21. Conduce l'incontro, organizzato da Circolo Caos e Comune di Castelnuovo Rangone, Daniela Sirotti Mattioli, assessora alle Pari Opportunità.

Dopo il successo de “Le Spose sepolte”, primo caso dell’ispettore Micol Medici, Marilù Oliva presenta un thriller inquietante e attuale, una storia di sopraffazione e ferocia, che racconta quanto ciò che siamo oggi è il frutto di quello che abbiamo - o non abbiamo - ricevuto.

L’ultima volta che Gwendalina Nanni, giovane imprenditrice bolognese, è stata vista viva era mattina molto presto e come al solito stava correndo lungo gli argini del Bacchiglione prima di andare in ufficio. Il suo corpo è stato ritrovato molti giorni dopo in un’ansa del fiume, ormai irriconoscibile. Il suo caso viene chiuso come suicidio dalla polizia di Padova. I suoi familiari non ci stanno e si rivolgono alla Sezione Omicidi di Bologna, dove è stata da poco trasferita l’ispettore Micol Medici.

Le ricerche vertono attorno agli ex-studenti di un liceo storico di Bologna, il Cicerone, dove si diploma la migliore gioventù della città. Ma c'è una classe del passato che ha avuto un destino infausto: uno dopo l'altro, anno dopo anno, stanno morendo gli adulti che quindici anni prima sono stati compagni di classe. Tutti in circostanze sospette e tutti lo stesso giorno, il 21 febbraio. Cosa lega questi delitti? E com’è possibile che una canzone, scritta in latino e cantata da alcuni di loro, abbia preveduto con anni di anticipo in che modo sarebbero morti alcuni di loro? Micol, con la sua abilità speciale, cerca di scoprire la verità, muovendosi sullo sfondo di una città dove ogni torre e ogni portico sembrano nascondere qualcosa.

Marilù Oliva, nata a Bologna, insegna Lettere alle Superiori. Autrice di due trilogie noir, ha vinto il Premio dei Lettori Scerbanenco con “Questo libro non esiste” (2016). Si occupa da sempre di questioni di genere. Ha curato le antologie “Nessuna più – 40 autori contro il femminicidio” e “Il mestiere più antico del mondo?” entrambe patrocinate da Telefono Rosa. È caporedattrice di Libroguerriero.it e cura un blog su Huffington Post.