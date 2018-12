Coding e robotica per ragazzi, appuntamento al My Net Garage

Sabato 15 dicembre dalle 16 alle 19, nel My Net Garage di via Santa Chiara 14, in centro storico a Modena, si svolgerà un laboratorio creativo gratuito di making, gioco, coding e robotica per i ragazzi dai 6 ai 13 anni.

Grazie all’utilizzo di mini-robot creati per la didattica e di strumenti per programmarli, il laboratorio per i più piccoli ha l’obiettivo di promuovere l’uso delle tecnologie in modo ludico-formativo.

I partecipanti saranno protagonisti nella creazione di minirobot, imparando gli elementi di base della programmazione per animare i robot costruiti (utilizzando, ad esempio Lego WeDo, Bee-Bot e altri).

L’iniziativa è gratuita, ma è gradita la prenotazione e l’iscrizione a Aps Civibox - Corsi, Eventi e Progetti per la Città e il Cittadino, via degli Adelardi 4, Modena. Segreteria aperta il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19, tel. 059 2034844; mob. 334 2617216; e-mail: info@civibox.it; (www.civibox.it).

Continuano così al My Net Garage, gli incontri di cultura digitale proposti da Civibox, dopo quelli sull’uso degli smartphone, rivolto a genitori e nonni, che ogni giorno si confrontano con bambini e adolescenti sull’utilizzo del cellulare e della rete internet, proposto durante l’iniziativa “Modena Smart Life” di fine settembre.