“Malacarne. Donne e manicomio nell'Italia fascista”, il libro di Annacarla Valeriano

L’Associazione Differenza Maternità, con il patrocinio del Comune di Modena, ha organizzato la presentazione del libro di Annacarla Valeriano: “Malacarne. Donne e manicomio nell'Italia fascista”. Appuntamento sabato 7 aprile alle ore 18 presso la sede dell'Associazione Differenza Maternità in via del Gambero 77 a Modena.

Interviene l’autrice Intervista e letture a cure dell’Associazione Differenza Maternità. Sarà presente anche Irene Guadagnini - Assessora alle Pari Opportunità.

A quarant’anni dalla legge Basaglia, che ha sancito la chiusura dei manicomi, riemergono le storie e i volti di migliaia di donne che in quei luoghi hanno consumato le loro esistenze. In questo libro sono soprattutto donne vissute negli anni del regime fascista: figure segnate dal medesimo stigma di diversità che, con le sue ombre, ha percorso a lungo la società, infiltrandosi fin dentro i primi anni del l’Italia repubblicana. All’istituzione psichiatrica fu consegnata, dall’ideologia e dalla pratica «clinica» del fascismo, la «malacarne» costituita da coloro che non riuscivano a fondersi nelle prerogative dello Stato. Su queste presunte anomalie della femminilità, il dispositivo disciplinare applicò la terapia della reclusione, con la pretesa di liberarle da tutte quelle condotte che confliggevano con le rigide regole della comunità di allora.