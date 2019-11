Mirror Fasting Day in centro storico e al pub del cinema Victoria

Proseguono le attività di Maledetta Vanità, il ciclo di appuntamenti che ERT dedica allo scrittore Elias Canetti e di cui la Fondazione allestirà La commedia della vanità (regia di Claudio Longhi, 27 novembre – 8 dicembre, Teatro Storchi) e Nozze (regia di Lino Guanciale, 7 – 15 dicembre, Teatro delle Passioni). Sabato 23 novembre Modena sarà palcoscenico del primo Mirror Fasting Day, una giornata senza specchi, ideata in collaborazione con gli allievi della Scuola di Teatro Iolanda Gazzerro di ERT, corso Perfezionamento: Dramaturg Internazionale*.



Un invito e una sfida a non utilizzare superfici riflettenti per riflettere sul tema dell’identità personale. Il programma coinvolge l’intera città a partire dalle ore 11 presso il Mercato Albinelli con la performance Sii il mio specchio: gli allievi attori della Scuola di Teatro Iolanda Gazzerro, corso Fondamenti di pratiche attoriali, e gli studenti della scuola di danza La Fenice coinvolgeranno i cittadini e gli avventori del mercato in incursioni teatrali e coreografie istantanee.

La giornata prosegue in centro storico: dalle ore 15.00 alle 16.00 presso la Biblioteca Civica “A. Delfini” verrà istituito l’Angolo del complimento. Un attore della Compagnia stabile di ERT, Paolo Minnielli, sarà un vero e proprio specchio umano per i passanti. Il Mirror Fasting Day prosegue poi in diversi esercenti del centro storico che aderiranno l’iniziativa coprendo gli specchi dei loro negozi. Una “drag queen” vestita di specchi guiderà il pubblico fra gli eventi della giornata in centro storico.

Per un’intera settimana, dal 17 al 23 novembre, gli attori della Compagnia stabile di ERT, Paolo Minnielli e Michele Lisi, hanno vissuto senza guardare la loro immagine riflessa negli specchi. Alle ore 17.00 al pub del Cinema Victoria gli attori stessi restituiranno la loro esperienza. Presentando a teatro un biglietto del cinema acquistato durante il Mirror Fasting Day il pubblico potrà ottenere una riduzione sul biglietto de La commedia della vanità.

Per tutta la giornata, dalle ore 11.00 alle 18.00, sarà possibile contravvenire al divieto di specchiarsi con un selfie scattato usando lo specchio posizionato fuori al Teatro Storchi.



Tutte le iniziative sono a ingresso libero

modena.emiliaromagnateatro.com

059 - 2136011