Note di stelle, continua la rassegna di Piazza XX Settembre con lo spettacolo "Mamma mia che nottata!"

Martedì 23 giugno alle ore 21 nella suggestiva cornice di Piazza XX Settembre, nell’ambito della rassegna "Note di stelle" organizzata da Modenamoremio, debutta lo spettacolo comico musicale Mamma mia che nottata! scritto e interpretato da Andrea Ferrari, accompagnato dai maestri Cesare Vincenti e Vincenzo Murè. Per i tre artisti si tratta della prima uscita pubblica dopo lo stop dovuto all'emergenza sanitaria: una ripresa nel cuore della città di Modena che testimonia la voglia di ricominciare e di tornare sulla scena.

Lo spettacolo, scritto proprio nei mesi di fermo da Andrea Ferrari, è il viaggio onirico di un artista che, non più ragazzo, pensa al proprio passato attraverso i ricordi che gli vengono a fare visita: una nottata restando a tu per tu, sulle note di un disco di qualche anno fa. E' proprio la musica il pretesto per ricordare e omaggiare alcune tra le più grandi firme della scena italiano: Ettore Petrolini, Alberto Sordi, Ugo Tognazzi, Domenico Modugno, Enzo Jannacci, Fred Buongusto, Giorgio Gaber, Bruno Lauzi, Milva, Gino Paoli, Johnny Dorelli, Nicola Di Bari, Bobby Solo, Nino Ferrer, Adriano Celentano, Cochi e Renato; il tutto condito con la comicità e l'ironia dell'attore modenese che si avvale anche della tecnica del “centone”.

L'accesso allo spettacolo è libero e gratuito. È possibile prenotare nei locali della piazza, per assistere comodamente seduti allo spettacolo. In caso di maltempo, è previsto il recupero per mercoledì 24 giugno stessa ora.