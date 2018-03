Carpi, spettacolo teatrale Mammamiabella! al Teatro Comunale

Il Teatro Comunale di Carpi proporrà in occasione della Festa internazionale della Donna giovedì 8 marzo lo spettacolo Mammamiabella! in collaborazione con l’assessorato alle Pari Opportunità. Tratto da un’idea di Valentina Olla, scritto da Sabrina Pellegrino, per la regia di Elena Sofia Ricci, lo spettacolo racconta la divertentissima storia di Valentina, una comune trentasettenne in carriera fashion-addicted e neo mamma, impegnata a far spazio nel suo armadio per la nuova vita che arriva...In scena oltre ad Olla e Pellegrino anche Federico Perrotta. Sipario alle ore 21. Posto unico 5 euro.