Concerti. I Maneskin salgono sul palco del Vox Club di Nonantola

I Måneskin, gruppo rivelazione del 2017, sono in arrivo con un tour esplosivo, andato sold out in poche ore. Irriverenti, eccentrici e giovanissimi, calcheranno i palchi delle principali città italiane con uno spettacolo che non mancherà di stupire il pubblico e con un sound riconoscibile, potente e uno stile unico. La band, che ha già dimostrato di cosa può essere capace sia a X Factor sia su un palco importante come quello del Forum di Assago, dove si è decretata la finale del talent, tornerà ad esibirsi dal vivo e lo farà anche al Voc Club di Nonantola domenica 11 marzo.

I Måneskin, il cui nome significa “chiaro di luna” in danese (in onore alle origini della bassista), sono: Damiano cantante (19), Victoria al basso (17), Thomas alla chitarra (17) e Ethan alla batteria (17).

La band romana rappresenta una novità nel panorama pop italiano e questo ha contribuito ad attirare le attenzioni di un ampio pubblico. Finalisti di X Factor, propongono una sonorità inedita: un mix di indie rock, raggae, pop, mescolato con la vocalità soul del frontman Damiano. I Måneskin interpretano in maniera innovativa, grazie alla loro giovane età, i riferimenti di storia dello stile nel mondo del rock, del cinema, e non solo, mischiandoli con il loro tocco personale e fortemente riconoscibile.

A dicembre esce per Sony Music l’Ep di debutto “Chosen”, certificato Disco di Platino - che prende il nome dall’inedito presentato al talent. Anche il singolo, già Disco di Platino, totalizza oltre 8 milioni di streaming su Spotify e il video conta oltre 8 milioni e mezzo di visualizzazioni. Il singolo è stato scritto e prodotto dagli stessi Måneskin, così come la seconda traccia inedita, “Recovery”. Prodotto da Lucio Fabbri e contenente anche le cover assegnategli da Manuel Agnelli durante il programma, il disco raggruppa: Vengo Dalla Luna (Caparezza), Beggin’ (Frankie Valli & Four Seasons), Let’s Get It Started (The Black Eyed Peas), Somebody Told Me (The Killers), You Need Me, I Don’t Need You (Ed Sheeran).