Concerti. Mangiacassette allo Juta Cafè di Modena

Continuano gli appuntamenti live allo JUTA Stereobar presentati da La Barberia Records & Laika. Prima e dopo ogni concerto djset di Two Lonely Beards Come sempre ingresso gratuito con inizio ore 18.30.

Domenica 25 febbraio tocca a Mangiacassette, alter ego musicale di Lorenzo Maffucci, musicista attivo in formazioni come Solki, Blue Willa, Betti Barsantini, Alessandro Fiori, Stres, Solid Sweat, Mercolady & Bruxurum, ¡Viva Muerte Candita!, Tribuna Ludu e altre. Un live in cui nulla è convenzione.

“Il sacco si rovescia” è il quarto album a nome Mangiacassette, dopo “Pianse per il cane Muscat Blanc” (autoproduzione, 2007), “Disco interno” (Trovarobato, 2011) e “Non lo voleva sapere” (Ibexhouse, 2015).