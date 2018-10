Venerdì 26 ottobre, W.Training, ente di formazione dell’Emilia-Romagna, con la supervisione scientifica dell’Università di Modena e Reggio Emilia e la partnership di alcune imprese leader della manifattura additiva, organizza un seminario gratuito per indicare alle imprese del nostro territorio le opportunità offerte dalla stampa 3D.

La manifattura additiva – o additive manufacturing – trasformerà radicalmente il modo di produrre anche in Emilia-Romagna. Tale importante innovazione, che si inquadra nell’ambito della più ampia tendenza alla digitalizzazione della manifattura denominata Industria 4.0, permetterà di realizzare oggetti con nuove geometrie, di ridurre le scorte di magazzino, di realizzare una “personalizzazione di massa” di molti prodotti, di ridefinire i processi di localizzazione delle attività produttive con una diversa logistica, una nuova organizzazione del lavoro.

Per indicare alle imprese del nostro territorio come introdurre nelle proprie organizzazioni le tecniche della produzione additiva (con particolare riferimento alla stampa 3D metallica) e aiutarle a cogliere appieno le opportunità offerte da questa nuova modalità produttiva, W.Training, con la supervisione scientifica dell’Università di Modena e Reggio Emilia e la partnership di alcune imprese leader della manifattura additiva, presenta, il prossimo 26/10/2018, il seminario “Manifattura Additiva Metallica: tecnologie e metodi per lo sviluppo dell’Industria 4.0 in Emilia-Romagna”.

PROGRAMMA DEL SEMINARIO

• ORE 9: REGISTRAZIONE

• Leo Barozzini, Presidente di W.TRAINING – Introduzione

• Paolo Veronesi, Professore del Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”, UNIMORE – (Metal) Additive Manufacturing: le tecnologie esistenti e in fase di sviluppo – opportunità e limiti attuali

• Fabio Baiocchi, Amministratore delegato di ADDITIVA – Come si progetta per le tecnologie additive: introduzione al design for additive manufacturing

• Giacomo Rigoni – Additive Manufacturing Quality Manager di TEC EUROLAB – Come presidiare gli aspetti di Sicurezza, Qualità e Ambiente nei processi produttivi che prevedono l’impiego di tecnologie di fabbricazione additiva. Quali controlli, quali certificazioni

• COFFEE BREAK

• Tavola rotonda coordinata dal Prof. Paolo Veronesi

• Leo Barozzini: Traiettorie di formazione verso l’industria 4.0

Il seminario sarà anche l’occasione per presentare al pubblico una proposta formativa unica nella nostra Regione: “Formazione specialistica in Additive Manufacturing”. Si tratta di un mini-Master in tre moduli – gratuito, in quanto finanziato dalla Regione Emilia-Romagna – per approfondire e sperimentare tutte le fasi della produzione additiva. Il percorso è realizzato da W.Training, con la supervisione scientifica dell’Unimore e la partnership di alcune imprese leader della manifattura additiva.

SEDE E DATA DEL SEMINARIO

MBCenter

Viale Virgilio, 52/E, 41123 Modena MO

Venerdì 26 Ottobre, ore 9-13

Per informazioni: Luca Galipò, Te. 0510334585