Cane ucciso e gettato in un cassonetto, le associazioni animaliste scendono in strada

Lo scorso 31 Dicembre, a Modena, un cane è stato massacrato e gettato in un cassonetto, in via Toniolo. Il cane era stato ceduto da pochi mesi al nuovo proprietario, che è stato individuato dalla Municipale come l'autore del gesto e denunciato. Un episodio che ha destato grande indignazione, tanto che l’Associazione Nati per vivere di Bomporto ha organizzato una manifestazione il 25 Gennaio, con ritrovo alle ore 13 presso il parcheggio Unicredit all'inizio di viale Gramsci.

L'obiettivo della mobilitazione è chiedere un inasprimento delle pene in casi di maltrattamento e sensibilizzare la popolazione a denunciare fin dai primi sospetti.

Zeus, questo il nome dell'animale ucciso, è riuscito ad unire in questa battaglia diversi altri gruppi di volontariato che manifesteranno insieme: