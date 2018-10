“Prima le Persone”, corteo in centro per i diritti dei migranti

Anche a Modena si manifesterà sabato 27 ottobre come nelle altre piazze d’Italia per l’evento “Con i migranti contro le barbarie” a cui hanno aderito moltissime associazioni in tutto il paese. L'appuntamento è in piazza S. Agostino a Modena alle ore 17.00, da dove partirà un corteo. "Protestiamo contro l’attuale violazione dei seguenti diritti umani: diritto alla vita, diritto alla tutela contro le discriminazioni, diritto di asilo, diritto alla libertà di movimento, diritto alla libertà di espressione e di opinione, diritto alla tutela contro arresto e detenzione arbitrari (cfr articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 13, 14, 19, 23, 25 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani; cfr articolo 3 della Costituzione Italiana)", spiegano i promotori.

La manifestazione è organizzata e promossa dall’ONG Bambini nel Deserto, ed hanno aderito anche: Emergency, Casa per la pace, Acli, Libera, Iroko, Tefa Colombia, Overseas, Coordinamento per la Democrazia Costituzionale di Modena, Modena Per Gli Altri (MOXA), Cooperativa Oltremare, Riprendiamoci il Pianeta, Utopia, il coro Le Cence, Rete degli Studenti, Legambiente.

"L’idea nasce dalla forte preoccupazione rispetto ai recenti fatti di cronaca (l’aumento dei morti nel Mediterraneo, ciò che è successo a Lodi e a Riace, il dilagare di aggressioni razziste) e all’approvazione del decreto sicurezza, che lede molti fondamentali diritti umani".