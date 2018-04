"Fermiamo la violenza", in centro manifestazione del Tavolo per la Pace

“Chiediamo alla comunità internazionale di non ignorare le stragi di curdi e quelle dei palestinesi”. Tam Tam di Pace, il tavolo delle associazioni della Pace di Modena, interviene sui continui atti di violenza ad Afrin e organizza un sit in per fermare la violenza, in programma sabato 7 aprile alle 17 in piazza Torre a Modena, insieme ad Alkemia, Associazione Modena incontra Jenin, CGIL-Nexus, Overseas, Pax Cristi Modena, Verso il Kurdistan Onlus e il Circolo il Manifesto.

“Crediamo che chiunque si riconosca nei valori dell'antifascismo e della solidarietà internazionalista debba oggi schierarsi a fianco della resistenza Kurda in Turchia e nel nord della Siria”, spiegano dal tavolo di associazioni. Il sit in è anche un’occasione per chiedere risposte chiare anche sulle azioni violente subite dai palestinesi che il 30 marzo scorso si sono messi in marcia verso la barriera di confine che separa Gaza da Israele per gridare al mondo che vogliono vivere e tornare sulla loro terra e sono stati “accolti” da una pioggia di gas lacrimogeni, pallottole di acciaio ricoperte di gomma e munizioni vere.