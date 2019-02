Diritti. "L'Italia che resiste" torna a manifestare in Piazza Grande

Tam Tam di Pace, il tavolo delle associazioni di pace di Modena, aderisce a “L’Italia che Resiste” sabato 2 marzo dalle 16 alle 17.30, per tornare a dare vita, dopo l'evento del 2 febbraio, ad una catena umana in Piazza Grande a Modena per resistere alle decisioni inumane e condividere la scelta del movimento People di scendere in piazza per dire “Prima le persone” e dire no a chi vorrebbe lasciare morire in mare coloro che scappano da guerra, fame e povertà, a chi interrompe i percorsi di assistenza ed integrazione, a chi istiga all'odio e alla xenofobia dimenticando gli storici valori di accoglienza e convivenza civile.