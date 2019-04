Primo Maggio, tutte le manifestazioni in programma a Modena e provincia

"Lavoro, diritti, stato sociale la nostra Europa" è lo slogan della manifestazione nazionale di Cgil Cisl e Uil per la Festa dei lavoratori che quest'anno si terrà a Bologna. Bologna è una città che ha sempre fatto delle battaglie per il lavoro, l’integrazione e l’accoglienza, la difesa dei diritti di cittadinanza e di inclusione sociale e la legalità, i tratti distintivi della sua storia. I sindacati modenesi organizzano partenze per Bologna in pullman e posti in treno da Modena, Carpi, Castelfranco, Mirandola, Pavullo, Sassuolo e Vignola. Per prenotazioni contattare le sedi sindacali, maggiori info sui siti web di Cgil Cisl e Uil. La scelta di Bologna come città per celebrare il 1° Maggio, determina modifiche nelle iniziative modenesi che tradizionalmente si tenevano in città e provincia, con spostamenti di molti appuntamenti solamente al pomeriggio di mercoledì 1° maggio. La mattina infatti molti attivisti e militanti di Cgil Cisl Uil parteciperanno alla manifestazione nazionale a Bologna.

In provincia di Modena, sono comunque previste le seguenti iniziative.

A Modena città festeggiamenti solo nel pomeriggio con la musica della Wind Band del liceo Sigonio che alle ore 16 partirà da piazzale San Giorgio (davanti all’Accademia) con una marcia musicale per le vie del centro storico sino a raggiungere piazza Grande. Dal palco di piazza Grande intorno alle ore 16.30 è previsto l’intervento di Luigi Tollari segretario Uil Modena e Reggio Emilia.

A seguire il concerto dell’orchestra del triennio del liceo musicale Sigonio, inframezzato da letture di testi di Alda Merini e Umberto Saba deglistudenti del liceo scientifico Tassoni. Le iniziative sono sostenute dal contributo di Gruppo Pace, MeThodo, Unipol Banca e Master Voice. L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Modena.



Carpi mantiene il comizio mattutino e le altre tradizionali iniziative del 1° Maggio. Ritrovo alle ore 9.30 ritrovo presso le sedi sindacali carpigiane,corteo per le vie della città in partenza alle ore 10, insieme ai manifestanti provenienti in bicicletta da Soliera e con l’accompagnamento dellabanda cittadina. Arrivo in piazza Martiri dove ci sarà l’introduzione di Claudio Mattiello, responsabile di zona Cisl e a seguire l’intervento sindacale alle ore 10.30 di Giorgio Benincasa coordinatore Cgil distretto di Carpi.

Presenti in piazza Martiri i Sindaci dell’Unione Terre d’Argine con il gonfalone, gli stand delle associazioni di volontariato e laboratori creativi e di riciclo a cura della cooperativa sociale “Giravolta”.

Nel pomeriggio, presso il cortile d’Onore di Palazzo Pio, alle ore 15 concerto di Primavera del Corpo Bandistico Città di Carpi , mentre alle 16.30 concerto dei Zambra Mora quintetto che partendo dalla musica araba, dal flamenco e dalla musica ebraica, dal 2007 si esibisce con musica balcanica e zingara.

In serata, al cinema Ariston di San Marino, alle ore 20.30 proiezione unica a ingresso ridotto, del film “Un valzer tra gli scaffali” (drammatico, Germania, 2018) di Thomas Stuber con Franz Rogowski e Sandra Hüller. Una commedia triste e romantica sull’essere operaio oggi, con echi di Kaurismaki che esplora nevrosi, manie, abitudini, sogni e passioni.

Le iniziative del 1° Maggio a Carpi godono del patrocinio dell’Unione Terre d’Argine e si avvalgono del contributo di Abitcoop, Cmb, Gulliver cooperativa sociale, Sinergas e Società Cooperativa Bilanciai.

A Soliera tradizionale ritrovo la mattina alle ore 8.30 in piazza Lusvardi con partenza alle ore 9 della biciclettata per Carpi, partenza del corteo alle 10 da via Fassi per arrivare in piazza Martiri per assistere al comizio alle 10.30. Nel pomeriggio alle ore 15, appuntamento consolidato da anni con la festa dei sindacati pensionati Spi/Cgil, Fnp/Cisl, Uilp/Uil e Cupla presso la casa protetta “Sandro Pertini” con orchestra e rinfresco per tutti i partecipanti, ospiti, operatori, familiari e cittadini.



Anche Vignola mantiene le tradizionali iniziative mattutine e pomeridiane del 1° Maggio. Concentramento di lavoratori e mezzi meccanici alle ore 9.30 nel piazzale di via Ballestri. Alle ore 10 il corteo sfila per le vie cittadine accompagnato dal corpo bandistico di Marano sul Panaro. Alle ore 10.30 nell’ex mercato ortofrutticolo di Vignola, intervento introduttivo a nome di Cgil Cisl Uil di Anna Paragliola coordinatrice Cgil zona di Vignola e a seguire intervento conclusivo di Maurizio Brighenti coordinatore Cisl zona di Vignola. La manifestazione del 1° Maggio gode del patrocinio dell’Unione Terre di Castelli e vedrà la presenza dei sindaci dell’Unione con il gonfalone. Prevista come da tradizione la distribuzione dei garofani rossi durante la manifestazione.



Anche Marano sul Panaro è protagonista di iniziative per il 1° Maggio. La mattina alle ore 8.30 ritrovo di trattori e mezzi meccanici al piazzale Capannone Carnevale (zona impianti sportivi) e arrivo alle ore 9.30 al self service di piazzale Ballestri per unirsi al corteo di Vignola. I mezzi rientrano a Marano per le ore 12 nel piazzale del Capannone Carnevale. Nel pomeriggio alle ore 15.45 ritrovo dei mezzi agricoli e meccanici in piazza Matteotti e alle 16.15 partenza della sfilata verso gli Amici di Villabianca. L’iniziativa è in collaborazione con l’Associazione Carnevale Maranese-Gruppo Trattori-Cgil-Cisl-Uil e il Comune di Marano sul Panaro.



A Mirandola sono previste iniziative solo nel pomeriggio. In piazza Costituente inizio del concerto alle ore 16 dei gruppi giovanili del territorio. Sempre alle ore 16 concentramento davanti al teatro comunale per il corteo per le vie cittadine per arrivare in piazza Costituente alle ore 16.30 dove si interromperà il concerto per l’intervento dal palco a nome di Cgil Cisl Uil di Massimo Tassinari coordinatore Cgil Area Nord modenese alla presenza dei sindaci del territorio. Al termine dell’intervento, riprenderà il concerto dei gruppi giovanili e sarà offerto un buffet gratuito con dolci fatti in casa. L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Mirandola.



Anche a Sassuolo iniziative solo nel pomeriggio con la pedalata del 1° Maggio “Pane e polvere. Il lavoro a Sassuolo (1960-1980)” percorso in 6 tappe sui luoghi storici del lavoro, adatto a tutti e con ogni tipo di bicicletta per le vie della città, con narrazioni storiche di Paola Gemelli e DanielDegli Esposti. Partenza alle ore 16 dal circolo 1° Maggio (via Pista, 41) e arrivo alle 18.30 alla sede dello circolo Alete Pagliani (via Monchio,1). L’iniziativa si avvale del patrocinio del Comune di Sassuolo, ed è organizzata da Cgil Cisl Uil, insieme a Arci, Anpi, Circolo Alete Pagliani, Circolo 1° Maggio, Circolo Ottavio Tassi, circolo Terra pace e Libertà.



Nei comuni di Castelfranco Emilia e Pavullo è stata prevista la confluenza delle iniziative locali nella manifestazione nazionale di Cgil Cisl Uil in piazza Maggiore a Bologna (non sono perciò previste iniziative per la partecipazione mattutina delle delegazioni sindacali e di lavoratori a Bologna).