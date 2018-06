Mao Veronesi porta a Modena i "Messaggi da Sirio"

Mao Veronesi sarà a Modena il 17 giugno alle ore 15.30 presso Abate Road, dove terrà una conferenza.

"Mao Veronesi è un ricercatore di eventi tramite lo studio dell'allineamento dei pianeti, contattista e master Reiki, anche se il suo lavoro ufficiale è come collaudatore nel settore aeronautico. Nato a Milano, risiede a Cologno Monzese, è una persona dotata di grande umanità e purezza.Dal 2011 si appassione di astrologia e pianeti e scopre attraverso un programma, che mettendo insieme la risultanza delle forze, vari transiti, influenza mareale e lunare e su come è strutturato il nostro territorio, riesce ad indicare degli eventi sismici e vulcanici ai primi del mese, con una tolleranza di 2,3 giorni massimo. Un lavoro scrupoloso che lo impegna molto e che le ha permesso di dare una corretta informazione quando ci fu il sisma di Amatrice e Norcia. Una priorità è non procurare allarmismo ma dare una corretta informazione il piu possibile. In seguito c'è la sua esperienza di contattato dai fratelli extraterrestri della stella Sirio, che le ha completamente cambiato la vita".

Per info: mao.veronesi@fastwebnet.it