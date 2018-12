Capodanno in piazza a Maranello

Domenica 31 dicembre una grande festa in piazza con musica e intrattenimento in Piazza Libertà

22,30 HeartBreak Hotel in concerto. Il perfetto mix tra look vintage e sound moderno, per riportare grandi e piccini indietro nel tempo e scatenare le danze nella magia degli anni '50!

23,30 Grande spettacolo laser show in attesa della mezzanotte

A mezzanotte brindisi con spumante e panettone offerti a tutti i partecipanti e ancora musica per fare festa tutti insieme!