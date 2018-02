Maranello. Consorzio Terra del Mito incontra gli operatori economici

Il Consorzio Maranello Terra del Mito incontra gli operatori economici cittadini martedì 6 febbraio alle ore 20.45 presso la Sala Matrimoni, nel retro del Municipio in Piazza Libertà, è in programma un incontro organizzato dal Consorzio di confronto e condivisione sulle attività in programma nel 2018. Si parlerà, tra le altre cose, della campagna di adesione al Consorzio per il 2018 e della prossima festa di primavera. Partecipano l’assessore agli Eventi e Manifestazioni Nicola Montone e il presidente del Consorzio Marco Silvestri.