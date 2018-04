Maranello ricorda il 25 Aprile. Tante le iniziative per la liberazione

Un ricco calendario di iniziative per celebrare il 25 aprile, festa della liberazione dal nazifascismo. E’ quanto propone il Comune di Maranello in collaborazione con ANPI Maranello in occasione del 73° anniversario della liberazione. Si parte martedì 24 alle ore 18 alla Biblioteca Mabic con un incontro con Matteo Petracci dell’Università di Camerino, dedicato al tema “La repressione politica sotto il fascismo: i manicomi”. Petracci, autore del volume “I matti del duce. Manicomi e repressione politica nell’Italia fascista”, analizzerà le ragioni che hanno portato all’internamento di uomini e donne sotto il fascismo, spesso per ragioni dettate dalla politica del regime contro il dissenso e l’anticonformismo sociale.

Sempre martedì 24 all’Auditorium Enzo Ferrari (ore 21) la rassegna Cinelegalità propone la proiezione gratuita del film “Pa-ra-da” di Marco Pontecorvo. Mercoledì 25 le celebrazioni ufficiali: alle 9 il ritrovo dei partecipanti al Parco Enzo Ferrari (al termine di via Matteotti) per il tradizionale corteo preceduto dal corpo bandistico A. Parmiggiani di Solignano al monumento alla Resistenza in Piazza Amendola: qui dalle 10 si svolgeranno le celebrazioni con le scuole dell’Istituto comprensivo Stradi che proporranno una lettura animata e il coro dei bambini, i discorsi celebrativi delle autorità (Antonello Biondi dell’ANPI Maranello e il sindaco Massimiliano Morini), la Santa Messa (in caso di maltempo alla Chiesa si San Biagio) seguita dalla deposizione della corona al monumento della Resistenza e presso gli altri monumenti cittadini.

Durante la giornata sono previste anche altre iniziative: al mattino alle 9.30 al Parco Due il Gran Premio della Liberazione per giovanissimi, gara di minicross a cura della società Ciclistica Maranello, al pomeriggio alle 15 lo “sciame di biciclette”, biciclettata con partenza da Piazza Libertà e arrivo presso i treppi della ruzzola e sede degli Alpini a Gorzano, dove dalle 16 si svolgerà la Festa del Tiepido con attività ludico-ricreative gratuite a carattere naturalistico (laboratorio sui rischi naturali, racconto animato, gioco dell’oca della protezione civile) e una merenda offerta ai bambini partecipanti a cura degli Alpini di Maranello. Da ricordare che mercoledì 25 aprile durante la mattinata in Piazza Libertà e via Carlo Stradi si svolgerà regolarmente il mercato settimanale dalle ore 7.30 alle 13.30.