A Maranello cinema d’essai con “La ragazza dei tulipani”

A Maranello prosegue la rassegna di cinema d’essai proposta dal Comune in collaborazione con Ater - Associazione Teatrale Emilia Romagna. Giovedì 6 dicembre alle 21 è in programma “La ragazza dei tulipani” di Justin Chadwick, con Cara Delevingne, Alicia Vikander, Judi Dench. Sophia (Alicia Vikander) è orfana, cresce in un convento di suore e appena giovinetta viene data in sposa ad un ricco mercante che la ama intensamente ma a cui lei non riesce a dare figli.

Anche l'arte in Olanda in questo periodo è al suo massimo splendore, i ricchi amano farsi ritrarre dai giovani pittori ed è proprio in questa occasione che Sophia conosce l'amore vero nei confronti di Jan Van Loos (Dane DeHaan).