Marano, presentazione della "Marano Wild Hopfest"

Marano diventa per tre giorni, da venerdì 13 a domenica 15 luglio, la capitale del luppolo autoctono con il "Marano wild hopfest" che si svolge per il sesto anno nel centro del paese.

L'evento vede la partecipazione di alcuni tra i migliori birrifici artigianali italiani e propone degustazioni, visite al luppoleto, laboratori e una conferenza dedicata alla coltivazione del luppolo e alla progetto agricolo sperimentale in corso a Marano.

La manifestazione è promossa dal Comune di Marano sul Panaro, Università di Parma e Italian Hops Company in collaborazione con il Gastronauta e il patrocinio del Ministero delle politiche agricole, Regione, Provincia, Unione Terre di Castelli, Comune di Modena, UnionBirrai e Slow-food.

In occasione della presentazione dell’iniziativa, i giornalisti sono invitati alla conferenza stampa che si svolgerà nella sala del Novecento del Palazzo della Provincia (viale Martiri della Libertà 34 a Modena)

MERCOLEDÌ 11 LUGLIO 2018 ALLE ORE 11

Parteciperanno

Emilia Muratori, sindaco di Marano sul Panaro

Tommaso Ganino, Università di Parma

Eugenio Pellicciari, Italian Hops company

Dalle ore 10,45 è possibile realizzare interviste radiofoniche e televisive