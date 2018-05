Maratona di lettera per celebrare la Costituzione

L’entrata in vigore, 70 anni fa, della Costituzione, la Carta fondamentale dei diritti e doveri degli italiani, sarà ricordata a Mirandola con una “due giorni” che coinvolgerà le scuole del territorio, le associazioni di volontariato, gli allievi e gli insegnanti della Fondazione scuola di musica “Andreoli”, i commercianti e l’intera cittadinanza. «Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno partecipato al tavolo del 70° – spiega il Sindaco di Mirandola, Maino Benatti – e che hanno lavorato in questi anni (2015-2018) per organizzare gli eventi che hanno segnato il passaggio fondamentale del nostro Comune e del nostro Paese dalla Resistenza alla Costituzione. Sono state decine le iniziative organizzate e migliaia le persone e le associazioni coinvolte. «Parlare della Costituzione oggi – ha detto il sindaco di Mirandola Maino Benatti – ribadisce un’idea di democrazia e di giustizia sociale che dobbiamo quotidianamente tutti contribuire a realizzare».

Si partirà venerdì 1° giugno al mattino con una maratona di lettura in centro storico, che proseguirà fino a tarda sera. Dalle 9.30 alle 11.30 gli studenti della scuola primaria “Alighieri” e della secondaria di primo grado “Montanari” racconteranno la Costituzione, leggendone e commentandone, con riflessioni personali, alcuni brani. Ai commercianti del centro che vorranno accoglierli nei loro negozi sarà consegnata, in omaggio, una copia della Costituzione. La “processione civile” partirà e si concluderà presso la Galleria del Popolo, toccando diverse tappe. La maratona di lettura di venerdì 1° giugno proseguirà al pomeriggio con tre tappe. Alle 17, sotto il portico di Palazzo Bergomi (via Cavallotti/angolo piazza Costituente), gli studenti dell’Istituto scolastico superiore “Galilei” tra passato e presente leggeranno e “rileggeranno” il pensiero dei Padri Costituenti, con accompagnamento dell’ensemble di trombe “DoReMiFaSolLaSi” della Fondazione scuola di musica “Andreoli” diretto da Enrico

Malagoli. Alle 17.45, alla Galleria del Popolo, ci sarà la prima parte di “Voci di donne”.

Volontarie dell’Associazione “Donne in centro” e di Anpi leggeranno elaborati e riflessioni sulla Costituzione, con accompagnamento della Young Guitar Orchestra della Fondazione scuola di musica “Andreoli” diretta da Eugenio Polacchini. Alle 18.30, presso il cortile del “Centro Doc Sisma Emilia 2012” (via Castelfidardo, ex Informagiovani), seconda parte di “Voci di donne”. Le volontarie leggeranno elaborati e riflessioni sulla Costituzione con accompagnamento dell’Orchestra d’archi PlaYoung della Fondazione scuola di musica “Andreoli” diretta da Stefania Chiozzini, Gaetano Dolce e Anna Saorin. Alla sera, sono in programma due spettacoli. Sempre nel cortile di via Castelfidardo, alle 19.15, Rimboccarsi le maniche. Storie del lavoro a Mirandola dalla ricostruzione del dopoguerra al post-sisma. Realizzazione e narrazione: Daniel Degli Esposti (Istituto Storico di Modena). Alla chitarra: Nicola Sgarbi “Morgan” - Voce solista: Anna Paola Fresia. Alle 21, in piazza Matteotti

(Giardino dell’ex Cassa di Risparmio di Mirandola), recital sui Diritti e sulla Libertà, in collaborazione con Anpi Mirandola. Drammaturgia: Elisa Lolli. Con Elisa Lolli e musiche dal

vivo di Marco Santarello.

Le iniziative celebrative proseguiranno sabato 2 giugno (Festa della Repubblica) alle ore 10, al cimitero cittadino, con l’omaggio ai Sindaci della Repubblica e all’onorevole Mario Merighi. Alle 11 in piazza Matteotti (Giardino dell’ex Cassa di Risparmio di Mirandola) si terrà il tradizionale concerto della Filarmonica “Andreoli”. Il mercato cittadino si svolgerà regolarmente in centro storico.

Le iniziative dell’1-2 giugno sono organizzate con il contributo del Comune di Mirandola. Al tavolo del 70° anniversario “Dalla Resistenza alla Costituzione” hanno partecipato Anpi Mirandola, Centro documentazione donna di Modena, Circolo cinematografico “Pacchioni”, Comitato per la Pace, Comune di Mirandola, Consulta comunale del Volontariato, Coordinamento donne Spi-Cgil Area Nord, Direzione Didattica Mirandola- Scuola primaria “Alighieri”, Donne in Centro, Educamente, Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola, Istituti “Luosi” e “Galilei”, Istituto Storico di Modena, Scuola media “Montanari”.