Libri. Marcello Veneziani a Modena per presentare "Nostalgia degli Dei"

Domenica 17 novembre alle ore 11, presso il Circolo culturale "Artigiani della Vita" in Via Scanaroli 45 a Modena, il saggista Marcello Veneziani presenterà il suo ultimo libro: "Nostalgia degli Dei. Una visione del mondo in dieci idee". Dopo la presentazione del libro, organizzata dal Laboratorio culturale Zenit 12, sarà possibile pranzare con l'autore. Costo del buffet 27 euro. Per informazioni telefonare al numero: 3336710980.

Marcello Veneziani Ha fondato e diretto riviste, ha scritto su vari quotidiani e settimanali. È stato commentatore della Rai. Si è occupato di filosofia politica scrivendo vari saggi tra i quali La rivoluzione conservatrice in Italia, Processo all’Occidente, Comunitari o liberal, Di Padre in figlio, Elogio della Tradizione, La cultura della destra e La sconfitta delle idee (editi da Laterza), I vinti, Rovesciare il 68, Dio, Patria e Famiglia, Dopo il declino (editi da Mondadori), Lettere agli italiani.

È poi passato a temi esistenziali pubblicando saggi filosofici e letterari come Vita natural durante dedicato a Plotino e La sposa invisibile, e ancora con Mondadori Il segreto del viandante e Amor fati, Vivere non basta, Anima e corpo e Ritorno a sud. Dopo Lettera agli italiani (2015) ha pubblicato di recente Alla luce del Mito e Imperdonabili, tutti con Marsilio, e Tramonti (Giubilei Regnani).