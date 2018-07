Domenica alla "Marching Fest", parata e spettacolo di bande internazionali

Le vie del centro storico si riempiono dei colori e delle note festose delle bande musicali per la 25° edizione del Festival "Quando la banda passò..." - World Bands Challenge, dedicato all'arte della "Marching Music".

Sono attesi almeno 6 gruppi nazionali e internazionali e oltre 400 musicisti e color guards pronti alla sfida "a colpi" di fiati, percussioni e spettacolari caroselli e coreografie tipiche dello stile "marching show band" e dei "drum corps". Il Festival, infatti, come di consueto, non è solo rassegna ma anche "challenge", ossia un vero e proprio torneo con tanto di giuria tecnica internazionale chiamata ad esprimersi insieme al pubblico, per valutare le migliori performances e proclamare la banda vincitrice.

Il Festival "Quando la banda passò..." si sviluppa nei diversi comuni con esibizioni musicali e sfilate in programma per tutto il weekend, per concludersi a Modena domenica 8 luglio con il doppio appuntamento in centro (con la parata pomeridiana alle ore 17.30 in collaborazione con Modenamoremio) e allo Stadio dell'Atletica (Campo Scuola) dell'associazione sportiva La Fratellanza 1874, con l'entusiasmante show finale a partire dalle ore 21.00 con tutti i gruppi che si contenderanno il World Bands Challenge 2018.

Qui il pubblico, oltre ad assistere allo spettacolo principale e decretare insieme alla giuria internazionale la banda vincitrice del torneo, potrà accedere fin dalle ore 19.00 all'area gastronomica con le tipicità del territorio (Borlenghi e Tigelle).

PREVENDITA e BIGLIETTERIA SPETTACOLO DI MODENA - Dal 29/06 presso Ufficio Modenamoremio, Via Scudari 12, tel. 059 212714. Il giorno stesso dello spettacolo, domenica 8 Luglio, dalle ore 19.00 direttamente presso il Campo di Atleitica, via Piazza 79 - Modena.