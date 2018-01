Marco Bianchi e la sua cucina sana inaugurano la nuova stagione di Forum Eventi

Un atto d'amore. Per la propria famiglia ma anche per se stessi. Marco Bianchi vede così la cucina: un momento in cui emozioni, scienza e gusto si uniscono per dare vita a una ricetta buona e alla portata di tutti.

Bianchi presenta il suo nuovo libro, intitolato "Cucinare è un atto d’amore" (Harper Collins), domenica 14 gennaio alle 17.30 al BPER Forum Monzani di Modena: è la risposta alla richiesta dei tanti follower, oltre 334mila su Facebook, oltre 93mila su Instagram, che chiedevano uno strumento utile per realizzare un menù equilibrato e sano. È difficile crederlo ma da bambino Marco Bianchi era appassionato di junk food. Oggi, dopo essersi laureato in biochimica e aver collaborato a lungo in ambito oncologico a fianco di Umberto Veronesi, il divulgatore scientifico e presentatore televisivo s'impegna per far capire che mangiare bene è il primo passo per prendersi cura di sé e il più importante atto di prevenzione primaria. Proprio per questo ha scritto questo volume ricco di foto, in cui le ricette sono associate a degli ingredienti di base raggruppati in “ceste”, ovvero liste di prodotti che si possono acquistare tutti in una volta e poi utilizzare in diverse varianti. Un percorso per scoprire il grande valore di prodotti spesso trascurati e scardinare false credenze legate all’alimentazione.



Marco Bianchi (1978) si è diplomato come Tecnico di Ricerca Biochimica presso l’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri e ha iniziato a lavorare all'Istituto FIRC di Oncologia Molecolare di Milano. L'incontro più importante della sua vita professionale è stato nel 2008 con Umberto Veronesi e la sua Fondazione, con cui collabora da anni come divulgatore scientifico. E siccome ha sempre amato cucinare, il passo tra la scienza e la cucina è stato breve. Ha pubblicato 14 libri, gira l'Italia per portare i suoi progetti di divulgazione e sostiene campagne di sensibilizzazione su temi a lui molto cari. In televisione ha partecipato a Geo & Geo, Detto Fatto e La prova del cuoco e per FoxLife ha condotto tre docu-reality dedicati al percorso di adulti e bambini in sovrappeso verso una sana alimentazione. È sposato e ha una bambina alla quale cerca di trasmettere l'amore per la natura, il gusto strepitoso del mondo vegetale e il rispetto per il prossimo.