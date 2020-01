"Marco polo e il viaggio delle meraviglie", l'Epifania del Teatro Storchi è dedicata ai bambini

In occasione dell’Epifania, lunedì 6 gennaio, "La domenica non si va scuola", la rassegna dedicata alle famiglie e ai bambini promossa da Emilia Romagna Teatro Fondazione in collaborazione con Conad, propone al Teatro Storchi di Modena alle ore 16.30 "Marco Polo e il viaggio delle meraviglie".

A partire da "Il milione" di Marco Polo, un percorso teatrale sul tema dell’esplorazione, del meraviglioso e della conoscenza. La messinscena, a cura di Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani onlus, è realizzata sotto forma di gioco mentre gli oggetti scenici si trasformano in elementi del racconto.

"Da mesi, forse da anni, donne e uomini dalle mille lingue camminano insieme. Procedono con le loro bestie, i loro archivi, i loro dotti, i loro musici e gli stranieri che lo desiderano si uniscono a loro. È la grande ambasceria. Va a rendere omaggio al Re dei Tre Orienti, attraversando il mondo. Marco Polo ha diciassette anni, una famiglia che ammira e un tormento: la passione per i viaggi, quelli raccontati dal padre Niccolò e dallo zio Matteo, ricchi mercanti che commerciavano con l’oriente. È un pomeriggio veneziano del 1271 e da una grande piazza adiacente al porto brulicante di colori, suoni e odori, parte la nostra vicenda".

Il diario di viaggio è la cornice dentro cui scoprire gli usi e i costumi, i diversi linguaggi, i cibi, i profumi e le musiche di chi vive in luoghi lontani dai nostri. Al termine dello spettacolo, Conad offrirà una merenda a tutto il pubblico.

Biglietti: bambino fino a 12 anni € 5,00, adulto € 8,00, sconto di € 1,00 per i possessori di CartaInsieme Conad per gli spettacoli in abbonamento. Biglietteria del Teatro Storchi – Largo Garibaldi 15 Modena: martedì, venerdì e sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16.30 alle 19

mercoledì e giovedì dalle 10 alle 14. Biglietteria telefonica 059.2136021 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13).