“La guerra che fingiamo non ci sia”, Maria Rita Prette allo Spazio Nuovo

Gli interessi e le strategie delle “guerre umanitarie” svelati da Maria Rita Prette, mercoledì 11 settembre alle 18.30 a Lo Spazio Nuovo (via IV Novembre 40/B) con la presentazione del suo libro “La guerra che fingiamo non ci sia”. L’autrice nel testo intraprende un percorso documentato dentro ai meccanismi, le logiche, gli strumenti di ogni guerra moderna. Si parla di “istituzione guerra”, di cui, come in un videogioco, arrivano solo immagini lontane, disumanizzate, virtuali, che con un clic si possono rimuovere facilmente dalla coscienza collettiva. Studiare i dispositivi di queste nuove forme della guerra può rendere i cittadini maggiormente consapevoli delle scelte che i governi e gli Stati stanno facendo in loro nome.

L'incontro è promosso dall’ Associazione Idee in Circolo, Vibra Club e Arci Modena. Dalle 17 alle 18 laboratorio gratuito per bambini “La caccia al tesoro” a cura dei volontari di Magico Mundo. Fino alle 19 sarà presente mercato bio, KM 0 e stagionale a cura di Rete Alimentazione Ribelle. L’ingresso è libero e gratuito.