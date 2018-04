Alla Polivalente di Limidi si parla di Marie Curie

A Limidi di Soliera, organizzate dal locale Centro Polivalente, "Marie Curie". Se ne parlerà venerdì 20 APRILE 2018, ore 21.00 al Centro polivalente di Limidi (Via Papotti n. 18). Per la serie “Sulle spalle dei Giganti: Biografie di Grandi Scienziati”, il professor Alfonso Cornia (docente di matematica e fisica) presenta la straordinaria vita di Marie Curie, laureata nelle stesse materie, scienziata insignita di 2 premi Nobel, nel 1903 per la fisica (assieme al marito Pierre Curie e ad Antoine Henri Becquerel) per i loro studi sulle radiazioni e, nel 1911, per la chimica per la sua scoperta del radio e del polonio. Marie Curie è stata l'unica donna tra i quattro vincitori di più di un Nobel e, insieme a Linus Pauling, l'unica ad averlo vinto in due aree distinte.

Su richiesta, agli studenti delle Scuole Superiori e ai Professori presenti sarà rilasciato Attestato di Partecipazione. L’iniziativa del CENTRO POLIVALENTE di LIMIDI, col patrocinio del Comune di Soliera e col contributo della Fondazione Campori, è aperta al pubblico e ad ingresso gratuito. Segue le recenti interessanti visite alla Galleria dipinti antichi della BPER-BANCA ed alla Basilica di San Pietro a Modena magistralmente illustrate dalle guide messe a disposizione dalla BPER e dalla Abbazia.

