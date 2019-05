Popolo della Famiglia, oggi Mario Adinolfi a Palazzo Europa

Questo pomeriggio a Modena, alle 16,30 a palazzo Europa, sarà presente Mario Adinolfi, presidente del Popolo della Famiglia per parlare di Reddito di Maternità, una proposta di legge di iniziativa popolare, pensata dal Popolo della Famiglia, per restituire alla nostra nazione la speranza nel futuro.

I militanti pidieffini, presenti con i loro banchetti su tutto il territorio italiano, hanno raccolto le 50.000 firme necessarie affinchè il progetto di legge possa essere presentato in Parlamento. Inoltre illustrerà i punti salienti del programma che il PdF ha progettato per l’Europa. Un contributo specifico che poggi sulla ritrovata identità delle proprie radici cristiane, in un’Europa dei popoli.