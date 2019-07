Mark Langan in tour, l'Irlanda live al Perla Verde

Mark Langan, irlandese doc, inizia a suonare la chitarra a 10 anni e da 20 anni ha suonato in tutta l'Irlanda, nel Regno Unito e nei Paesi Bassi. Con la band "Moonchild" si è esibito in cover classic rock e set tribute di Rory Gallagher, nel 2012 ha supportato la rinomata band irlandese "Horslips" nella loro città natale di Ballyshannon, nella contea del Donegal e all'inizio dell'anno supportó "Rory Gallagher" band in Wijk Aan Zee, The Nertherlands. Prendendo una pausa dalla scena della band ora suona continuamente concerti acustici in alcuni dei migliori locali dell'Irlanda nord-occidentale, il Lough Erne Resort a Enniskillen, County Fermanagh, Harvey's Point e Solis Lough Eske Castle nella contea di Donegal.

Abbiamo avuto l'onore di conoscerlo e assistere a un suo live, persona incredibile, musicista che ti fa viaggiare, tecnica eccelsa ma non solo, GRANDE ANIMA, con un ammaliante carisma ti trascina tra le scogliere e le grandi vallate del Donegal con solo la sua chitarra.

Solo tre dare in Italia, una da noi! Degustati un buon tagliere di gnocco fritto, selezione di salumi straordinari e formaggi, con un Live della madonna sotto il cielo stellato della Contea di Magazzino. Per maggiori informazioni e prenotazioni tavoli 339 4901235