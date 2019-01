Danza. Al Teatro Fabbri di Vignola va in scena "Rossini ouvertures"

Prosegue con la danza la stagione 2018/19 del Teatro Ermanno Fabbri di Vignola promossa da ERT: martedì 29 gennaio alle ore 21 va in scena Rossini Ouvertures della Spellbound Contemporary Ballet. Un omaggio alla figura artistica e umana di Gioachino Rossini, come afferma il coreografo e regista Mauro Astolfi: «In questo spettacolo ho immaginato una grande parete, la parete dei ricordi di Rossini, dove nascondeva, dove archiviava il suo cibo, i suoi vini, la casa dove ospitare I suoi grandi amici e compositori, ma anche la gente comune con la quale amava scherzare, giocare e condividere tutti gli aspetti della sua vita…. questa “parete” è stata immaginata come una proiezione della sua mente, piena di sportelli, di ripiani, di nascondigli, una parete che separava un mondo dall’altro.

In questo spazio si aggirava un inquilino, una figura antropomorfa, nera, una macchia che aveva assunto sembianze umane, che ormai comunicava con lui, che si insinuava nei suoi sogni, strisciava dentro il suo letto e poi spariva ma che era sempre lì, come a scandire il poco tempo, ma anche il lungo tempo passato a combattere contro disagi fisici e psichici di ogni tipo. Questa figura nera era la paura della morte, la sua malattia, ma forse anche il suo consigliere, paradossalmente in alcuni momenti l’unica certezza.

Nelle sue lunghissime notti, sempre più insonni, Rossini viveva ormai in due mondi, che a momenti si avvicinavano, quasi si toccavano, e solo la sua infinita capacità di creare, la sua passione per il godimento fisico, sensoriale, per la cucina, per il sesso, riuscivano momentaneamente ad anestetizzare quello che stava accadendo nel suo corpo e nella sua mente.

Teatro Ermanno Fabbri, Via Minghelli11 - Vignola (MO)

Stagione 2018/2019

29 gennaio ore 21.00

Rossini ouvertures

coreografia e regia Mauro Astolfi

musiche Gioachino Rossini

con Maria Cossu, Mario Laterza, Giuliana Mele, Aurora Stretti, Pablo Girolami, Giacomo Todeschi, Lorenzo Capozzi, Alice Colombo, Caterina Politi

disegno luci Marco Policastro

set concept Mauro Astolfi, Marco Policastro

realizzazione scene Filippo Mancini/CHIEDISCENA Scenografia

disegno costumi Mario Laterza, Verdiana Angelucci

realizzazione costumi Verdiana Angelucci

assistente coreografa Alessandra Chirulli

produzione Spellbound Contemporary Ballet

realizzata con il Contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo e della Regione Lazio

in collaborazione con il Comune di Pesaro e AMAT

Durata 1 ora e 10 minuti

