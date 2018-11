I Martedì Musicali continuano a Sassuolo a San Giorgio

A quasi un mese di distanza dal secondo appuntamento, proseguono senza sosta “I Martedì Musicali”, la rassegna di concerti nelle Chiese di Sassuolo che, giunta alla terza edizione, ci accompagnerà fino a maggio 2019 con nove imperdibili appuntamenti ricchi di novità. “I Martedì Musicali” è promossa dall’Unità Pastorale Sassuolo Centro e sostenuta dalla Pro Loco Città di Sassuolo e dall’Associazione Culturale Cantieri d’Arte, che ne cura la direzione artistica. Questa nuova edizione inoltre è in collaborazione con il Modena Organ Festival e ne ospiterà ancora un appuntamento, il 27 novembre, con il duo d’organo “Bator”.

Larassegna ha luogo nei principali luoghi sacri di Sassuolo: iniziando dal Duomo di San Giorgio, per passare poi alla Chiesa di Sant’Antonio, quella di San Giovanni Neumann ed il Santuario di San Francesco in Rocca; tutti luoghi perfetti per appuntamenti concertistici di alto livello. L’intento della rassegna è infatti quello di conoscere e riscoprire il valore delle chiese della città di Sassuolo e di valorizzarle.

I nove appuntamenti, tutti di martedì sera alle ore 21, prevedono l’esibizione di musicisti e cantanti di fama internazionale, di cori e di attori. Tutti i concerti della rassegna “I Martedì Musicali” sono ad ingresso libero e limitato ai posti disponibili. Il terzo concerto de “I Martedì Musicali”, in collaborazione con il Modena Organ Festival, avrà luogo Martedì 27 Novembre 2018 alle ore 21, presso la Chiesa di San Giorgio (Duomo), in Vico Carandine 11, a Sassuolo. Protagonisti della serata saranno gli organisti Zuzanna Bator e Maciej Bator, che si esibiranno in un concerto per organo a quattro mani. Con il programma “Jucunda Sit Laudatio”, il duo d’organo Bator ci proporrà infatti un repertorio che spazierà dal ‘300 al secolo scorso.

Zuzanna Bator : È organista e operatrice culturale. Si è laureata presso la Akademia Muzyczna di Katowice e presso la Musikhochschule di Stuttgart. Ha studiato nella classe di organo dei Prof. Julian Gembalski, Jon Laukvik e Bernhard Haas. Si è perfezionata con maestri come Lorenzo Ghielmi, Daniel Roth, Peter van Dijk e Guy Bovet. Ha inoltre partecipato a numerosi concorsi organistici nazionali, vincendo ambiti premi.

Maciej Bator : È kantor presso la Chiesa della Pace di Swidnicy. Ha studiato organo in Polonia, Svizzera, Germania e Svezia. Conduce un’intensa attività concertistica e si interessa della promozione e divulgazione della musica organistica e dell’arte organaria, in particolare della storica famiglia dei maestri Schlag. Suona in duo con la moglie Zuzanna Bator, con la quale propone un ricercato repertorio per organo a quattro mani, che spazia dall’ambito sinfonico a quello delle trascrizioni.