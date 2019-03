Proseguono i Martedì Musicali di Sassuolo, in programma "Una fragile armonia"

Proseguono inarrestabili “I Martedì Musicali”, la rassegna di concerti nelle Chiese di Sassuolo che ci accompagnerà fino a maggio 2019 con altri tre appuntamenti ricchi di buona musica e di grandi novità.

La terza edizione de “I Martedì Musicali” ha luogo nei principali luoghi sacri di Sassuolo: iniziando dal Duomo di San Giorgio, per passare poi alla Chiesa di Sant’Antonio, quella di San Giovanni Neumann ed il Santuario di San Francesco in Rocca; tutti luoghi perfetti per appuntamenti concertistici di alto livello. L’intento della rassegna è infatti quello di conoscere e riscoprire il valore delle chiese della città di Sassuolo e di valorizzarle.

I tre appuntamenti rimanenti, tutti di martedì sera alle ore 21, prevedranno l’esibizione di musicisti e cantanti di fama internazionale.Tutti i concerti della rassegna “I Martedì Musicali” sono ad ingresso libero e limitato ai posti disponibili.

Il prossimo appuntamento avrà luogo Martedì 12 marzo alle ore 21, presso il Santuario di San Francesco in Rocca, nel Piazzale della Rosa, 19 a Sassuolo.

Ad esibirsi sarà il soprano Paola Matarrese, accompagnata alla chitarra classica da Rita Casagrande, proponendoci il coinvolgente programma “Una fragile armonia”, che metterà in luce il trionfo dell’estro chitarristico italiano legato alla voce.