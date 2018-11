Tolo Marton e Fulvio Feliçiano, weekend di grande musica al Perla Verde

Sarà un weekend all'insegna della grande musica quello del 9 e 10 novembre al bar Perla Verde di Magazzino di Savignano. Si comincerà venerdì sera con un grandissimo Tolo Marton che salirà sul palco del locale e sarà un’occasione da non perdere per ascoltare il chitarrista che proprio nella dimensione live si esprime al meglio trasformando ogni concerto in un evento a sé. Marton ha il complesso di Paganini, ogni volta che suona la stessa canzone la cambia con nuovi accorgimenti nel suono e nell’improvvisazione. L’artista ha una conoscenza enciclopedica degli stili chitarristici del rock, del blues e del country e ogni volta attinge a piene mani dal suo vasto vocabolario musicale per rendere più ricchi gli spazi improvvisativi. Marton quando suona un assolo crea la suspence, lascia gli ascoltatori con il fiato sospeso per l’imprevedibilità della scelta delle soluzioni musicali.

Marton che fece parte della formazione nel 1975/76 della piu popolare band Prog italiana Le Orme, lo si vede spesso esibirsi in coppia con lo storico batterista dei Deep Purple, Ian Paice, con cui nel corso degli ultimi anni ha condiviso diverse volte il palco. Il chitarrista, inoltre, ha avuto modo di suonare insieme anche a Roger Glover e a Don Airey, rispettivamente bassista e tastierista dei Deep Purple. Il musicista trevigiano si è esibito anche con altri giganti del rock: Jack Bruce, Ginger Baker, Billy Cox e Buddy Miles. Nel 1998 negli Stati Uniti, Marton si è aggiudicato il primo premio al prestigioso concorso “Jimi Hendrix Guitar Contest”, dove è stato premiato direttamente da Al Hendrix, padre del leggendario Jimi.

Si continuerà sabato sera con Fulvio Feliçiano, un chitarrista di stampo Hendrixiano. Ha suonato sui palchi di tutta Europa ed è al terzo Tour al fianco di Leon Hendrix (fratello di Jimi). Nel 2011 ha rappresentato l’italia nel Jimi Hendrix International Festival di Vienna. Tra le tante, importate è stata la collaborazione con Nathaniel Peterson nella band Twin Dragons che dura ormai da 9 anni con la quale si è ritrovato a suonare in band con due grandi batteristi, prima Mike Terrana (Y.Malmsteen) e poi John Macaluso (Sinphony x). Ultima grande esperienza con i Twin Dragons è stato il mini tour con Pino Scotto con il quale ha registrato due brani e un videoclip.

Ha partecipato a serate e rassegne dedicate a Hendrix da solo e in band con Uli Jon Roth ( Scorpions) e Graham Oliver (Saxon).. è stato nei panni del session man al servizio del grande Vinnie Moore (UFO) per il world solo tour 2011, con Kee Marcello (Europe) nel 2009. Centinaia le collaborazioni con artisti del calibro di Eric Martin ( Mr.Big), TmStevens (James Brown), Cheryl Nikerson ( Ray Charles), Andrea Braido ( Vasco), Eric Daniel ( Zucchero, Joe Coker), Mike Applebaum (Moricone, Joe Coker), Mario Schillirò ( Zucchero), Vince Pastano e Stef Burns (Vasco), Rick Latham (B.B.King). Per l'occasione sarà accompagnato da due fedeli compagni, grandi musicisti e specialisti nel settore Hendrixiano. Info e prenotazione tavoli al 3394901235.