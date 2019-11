Spiritualità e materialismo, un ciclo di incontri a cura dell'Associazione Culturale Modenese Porta Saragozza

L'Associazione Culturale Porta Saragozza di Modena, organizza per il mesi di novembre, gennaio e febbraio, una serie di camminate culturali ed incontri a tema "Materialismo e spiritualità, dall'antichità ai giorni nostri". Tutti gli incontri avranno luogo alla Sala Riunioni del Circolo degli Artisti alle ore 17.30 e saranno ad ingresso libero e gratuito.

Si parte mercoledì 6 novembre, serata in cui Paolo Bernabiti, riferendosi al libro di cui è presentatore e curatore “Lucius Aeneus Seneca - De brevitate vitae” (Edizioni Terra e Identità, Modena - settembre 2016), si soffermerà sul celebre scrittore latino del I secolo d.C. e su questa sua opera che, per quanto notevole, spesso rivolta alla ricerca della saggezza umana ed intrisa di certo pragmatismo tipico del periodo romano antico, lascia trasparire come manchi, “all’uomo, la speranza. Virtù che fa gridare a San Paolo: Solo con la Speranza siamo salvi”.

Si proseguirà poi domenica 10 novembre, con partenza alle ore 11.00 dalla sede di via Saragozza 112, Modena, l’associazione culturale Porta Saragozza programma una “Camminata per il centro storico alla riscoperta di racconti, curiosità ed attrazioni di alcune delle principali vie dove un tempo c’erano i canali: via Canalino, corso Canalgrande, corso Canalchiaro, ecc.”, anche questa a partecipazione libera.

Ancora mercoledì 15 gennaio 2020, Antonio Araldi, riferendosi al libro del quale è coautore “Michelangelo e i suoi maestri, fra Tardogotico e Manierismo. Con un’appendice sul Neoplatonismo fiorentino e Giovanni Pico della Mirandola” (Edizioni Terra e Identità, Modena - febbraio 2012), relazionerà su “l’ambiente culturale neoplatonico fiorentino e il suo fondamentale influsso sul Buonarroti, l’arte e la cultura del tempo” oltre che su Giovanni Pico della Mirandola e sulla sua concezione rinascimentale di Dio e dell’uomo.

Il ciclo di incontri si chiuderà mercoledì 5 febbraio 2020, Gian Carlo Montanari, riferendosi al suo libro “Teresa Bernardi nata Cassiani Ingoni, poetessa e pedagoga. Per una storia della maggiore letterata modenese del XIX secolo” (Edizioni Il Fiorino, Modena - giugno 2017), tratterà la rilevante figura di questa colta, ispirata e virtuosa Modenese che “il Risorgimento ... carezzò e in parte ... fece suo”, rimanendo tuttavia sempre coerente al suo spirito religioso ed incline alla compostezza.

Per maggiori informazioni contattare i numeri telefonici 059 214161 - 335 5337176; oppure l'indirizzo email info@circolodegliartistimodena.it.