“La vita fino a te”: domani sera Matteo Bussola a Spazi Eletti

Per il secondo appuntamento con la rassegna “Spazi Eletti – letture e notte sotto la luna nel parco della Biblioteca”, giovedì 21 giugno, con inizio alle ore 21.30, è atteso a Formigine lo scrittore Matteo Bussola, che presenta il suo ultimo libro “La vita fino a te”, pubblicato quest’anno per Einaudi. Un’opera sull’amore di coppia, che arriva dopo il successo di “Notti in bianco, baci a colazione”. Un amore che, per usare le parole dell’autore: “Non ti completa, ma ti comincia”.

Per il poliedrico scrittore classe 1971, che il pubblico conosce anche nelle vesti di fumettista e conduttore radiofonico sulle frequenze di Radio24, quello di “La vita fino a te” si rivela un viaggio nello straordinario delle cose ordinarie, osservato con lo sguardo di chi guarda tutto come per la prima volta, mettendosi a nudo ricordando gli amori passati. Storie incrociate in treno, sbirciate dal finestrino o dal tavolino di un bar, che parlano al lettore con un incedere intimo e familiare. Spazi Eletti torna domenica 24 giugno con “Parole Note – New Love”, con i deejay Maurizio Rossato e Giancarlo Cattaneo.

Al termine, per tutti i presenti degustazione di gelato.