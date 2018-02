May Gray Live all'Off di Modena

Sabato 10 Febbraio, dalle ore 23:00, sul palco dell'Off di Modena, i May Gray presenteranno in anteprima il loro nuovo Album intitolato "Ritorno al Sereno".

Opening act: Il Corpo Docenti. A Seguire si ballerà con Passerotto Dj. Ingresso euro 5 con tessera ARCI.

I May Gray

Sono un trio che propone un rock cantato in italiano, con una venerazione per i Foo Fighters e il rock anni '90: pezzi immediati, ritornelli orecchiabili e melodie pop. Durante la collaborazione con il Progetto Sonda del Centro Musica di Modena, su consiglio del tutor Roberto Trinci (Sony/ATV Music Publishing) abbandonano la lingua inglese per confrontarsi con l'italiano e a Maggio 2014 vengono inseriti nella compilation “Sonda Vol. 3” con il brano "Tormentata Baby", occasione che vede nascere la collaborazione artistica con Marco Bertoni (Confusional Quartet, Motel Connection, The Bloody Beetroots) col quale entrano in studio per registrare l'album d'esordio “LONDRA”,uscito il 23/06/2015 per la bolognese IRMA RECORDS e SBAM ufficio stampa.

Vengono selezionati per il progetto “Mi Sento Indie” in collaborazione con Radio Coop, Irma Records e M.E.I. grazie al quale vengono trasmesse in tutta Italia alcune tracce di "LONDRA" in tutti i supermercati Coop e distribuito nelle Librerie Coop un EP dedicato. Arrivano finalisti al contest Standing Ovation indetto dal Centro Musica di Modena per l'apertura del concerto di Vasco Rossi “Modena Park”, entrando a far parte di una compilation che uscirà per Radio Bruno.

A Gennaio 2018 è uscito il nuovo secondo disco dal titolo "RITORNO AL SERENO" su etichetta Manitalab/Private Stanze e distribuito da AudioGlobe.