"Medici sentinella per l’ambiente", un seminario di Isde Modena

I dottori Gloria Costani e Giuseppe Miserotti parleranno del Medico Sentinella e del rapporto tra medico, salute e ambiente. Il dott.Miserotti già Medico di Medicina Generale a Piacenza e Presidente dello stesso Ordine per 10 anni fino al 2018, attualmente si occupa di divulgazione tra i colleghi e i cittadini del tema Salute e Ambiente. La dott.ssa Costani, Medico di Medicina Generale a Mantova, è stata una antesignana del Medico Sentinella per l'Ambiente, ancora prima che si iniziasse a parlarne anzi, forse il suo esempio e la sua storia hanno ispirato chi per primo ha iniziato a scrivere e a credere in questo progetto.