Medolla Halloween Park, giochi, trucchi e letture a tema per una giornata "da paura"

Un “dolcetto o scherzetto” davvero speciale, quello che vedrà protagonisti i bambini a Medolla giovedì 31 ottobre, con il primo “Medolla Halloween Park”. Per la prima volta infatti, la festa più spaventosa dell’anno si terrà al parco di via Genova, nei pressi dell’area degli impianti sportivi.

A partire dalle 18, verrà allestito un percorso a tema “divertimento spaventoso”, tra Tunnel della Paura, Horror Baby Dance, TruccaMostri, angolo con streghe e vampiri, letture a tema, giochi e divertimenti, che si chiuderanno con la Disco del Terrore. Fino alle 20 le iniziative dedicate ai più piccoli (4-11 anni), con le letture per “giocare alla paura” a cura di Nati per Leggere dalle 18.15 alle 18.45 (4-7 anni) e dalle 19.15 alle 19.45 (8-11 anni), mentre dalle 20.30 e fino alle 22.30 sarà la volta di quelle pensate per i ragazzi delle scuole medie. In funzione per tutta la durata della manifestazione lo stand con piadine dolci e salate, patatine fritte, hot dog, zucchero filato, cioccolata calda e dolcetti di Halloween, oltre a vin brulé per le mamme e i papà.

L'evento, con il patrocinio del Comune, è organizzato da Scuola Viva, l’associazione dei genitori degli alunni di tutte le scuole di Medolla, in collaborazione con Avis, AC Medolla, Centro Culturale - Biblioteca Comunale e Nati per Leggere, Consulta Giovani e Vespa Club, con il sostegno di diversi esercizi commerciali. I bambini devono essere accompagnati dai genitori. Il ricavato della festa sarà destinato a un progetto dedicato agli alunni delle scuole di Medolla.