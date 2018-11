III edizione di Meet the scientist. Modena protagonista della cultura scientifica

Dialogo, confronto e curiosità sono al centro della rassegna modenese che si pone come obiettivo quello di rendere fruibile la scienza al pubblico. Le due rassegne proposte all’interno di Meet the Scientist si differenziano per il loro target: Caffè scienza – insolite chiacchiere da bar presenta i primi 4 incontri del 2018 presso Ovestlab, (via Nicolò Biondo 86, Modena) dalle 19.30; Snack science invece comprende eventi dedicati ai giovani e futuri scienziati fino ai 13 anni con appuntamento alle 17:00 presso la scuola secondaria di I grado Mattarella (via Piersanti Mattarella 145, Modena).

L’apertura della rassegna sarà affidata al prof. Mauro Mandrioli martedì 20 novembre 2018, dalle ore 19:30, per parlare dell’affascinante tema delle tecnologie agroalimentari e biotech che cambieranno il cibo del futuro. Meet the Scientist, giunta alla terza edizione, è una campagna di eventi dedicata alla diffusione della cultura scientifica, ideata e organizzata da Pleiadi Emilia e dal prof. Pinti, docente del Dipartimento di Scienze della Vita di UNIMORE. Il calendario di eventi ospiterà ricercatori e docenti UNIMORE e di altri atenei e istituti di ricerca italiani, noti anche per il loro impegno nella divulgazione e nel public engagement per spaziare dalle tecnologie del campo agroalimentare all’alimentazione, da riflessioni sull’etica nell’uso delle cellule staminali agli impatti sull’ambiente del riscaldamento climatico.

Il Progetto è realizzato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e da LS Nutraceutici oltre a essere patrocinato dal Comune di Modena, dal Gruppo dei Giovani Imprenditori di CNA e l’Ufficio del Provveditorato Scolastico Regionale. Tra i partner l’Istituto Comprensivo 3 di Modena e OvestLab che ospitano le due rassegne. Tutti gli appuntamenti, visibili sulla pagina facebook @Meethescientis, proseguiranno da gennaio a Marzo con una seconda serie di eventi.