Al cinema Astra la serata finale di "Meglio Matti che Corti"

Gran finale per Meglio Matti che Corti, il concorso di cortometraggi sulla salute mentale, che si chiude martedì 4 dicembre al cinema Astra di Modena con la presentazione in anteprima nazionale del film “Non ci resta che vincere” di Javier Fesser. La serata inizia alle 18 con la maratona dei cortometraggi finalisti e votazione live del pubblico in sala, alle 19.30 mercatino di ciappinismo estremo a cura di Associazioni Idee in Circolo e aperitivo con Radio LiberaMente Modena, alle 20.30 anteprima nazionale del film “Non ci resta che vincere” di Javier Fesser presentato da Ignazio Senatore e infine alle 22.30 premiazione dei vincitori della IV edizione del concorso Meglio Matti che Corti con Fabrizio Starace, direttore DSM Modena. L’ingresso è libero e gratuito.

Il concorso “Meglio matti che corti”, alla sua quarta edizione, attraverso il linguaggio cinematografico promuove una cultura di inclusione, di sensibilizzazione e di lotta al pregiudizio, indagando il mondo della salute mentale e le storie di chi lo vive. L’obiettivo è dar voce ai cittadini e alle cittadine che ogni giorno si impegnano per ridurre la sofferenza e migliorare la qualità di vita di chi accede ai Servizi.

La serata è promossa da Arci Modena, Azienda USL di Modena, Màt Settimana Salute Mentale, Cinema Astra Modena, con il patrocinio del Comune di Modena, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena. Il progetto è realizzato in collaborazione con Associazione Idee in Circolo, Nonantola Film Festival, UCCA (Unione Circoli Cinematografici Arci), Le Parole Ritrovate, Forum Salute Mentale, Tilt Associazione-Giovanile, Corti Vivi Film Fest, Aut Aut,RadioliberaMente Modena, SuperCinema Estivo e Insieme a Noi. Il programma completo su www.arcimodena.org, evento facebook Meglio matti che corti – gran finale. Per info: megliomattichecorti@gmail.com // 3286768025.