Ai Giardini Ducali arriva il rock di Mel Previte & The Gangsters of Love

Attenti a quei tre. I loro nomi sono ben noti a chi ha frequentato anche solo di passaggio gli ambienti musicali a Modena, in particolare la scena rock’n’roll. Quei tre, in concerto gratuito dal vivo ai Giardini Ducali di Modena giovedì 2 agosto alle 21.30, presi uno per uno sono Mel Previte a chitarra e voce; Antonio Rigo Righetti a basso elettrico e voce, e Robby Pellati alla batteria. Presi tutti insieme sono “Mel Previte & The Gangsters of Love”. Sono loro, giovedì sera i protagonisti di Giardini d’Estate, a cura di Studio’s, nell’Estate modenese del Comune, con sostegno di Fondazione Cassa di risparmio di Modena ed Hera.

Il trio propone un rock'n'roll dalle forti connotazioni americane. I pezzi che vengono suonati vanno da cover di Eddie Cochran a Buddy Holly, fino a riletture degli Everly Brothers e storici pezzi di Elvis Presley.

Accomunati dalle esperienze prima come membri dei "The Rocking Chairs ", con cui hanno inciso quattro album pubblicati dalla River Nile/EMI, i tre Gangsters hanno avuto possibilità di collaborare in studio con artisti del calibro di Willie Nile, Elliott Murphy, Robert Gordon, e altri illustri rappresentanti del rock americano. Con alcuni di questi si è sviluppato un rapporto di amicizia e stima reciproca che ha fatto sì che i tre accompagnassero Willie Nile in due tour italiani. Stessa cosa con Elliott Murphy e Robert Gordon. Dal 1995 i tre iniziano a collaborare con Luciano Ligabue, con cui incidono il fortunatissimo "Buon Compleanno Elvis" (un milione di copie vendute). Segue il doppio album vivo "Su e Giù da un palco". Poi la colonna sonora di "Radiofreccia", registrata ai Southern Track Studios ad Atlanta.

L'attività live è raccolta in dvd come "Ligabue S. Siro" e quello dei due spettacoli all'Arena di Verona nel settembre 1999, presentazione dell'album "Miss mondo".

In marzo del 2002 esce “Fuori come va?” del Liga: i tre registrano e arrangiano. Segue un tour intenso e differenziato che prevede spettacoli a San Siro e allo stadio Olimpico ma anche concerti nei palazzetti e una parte di tour nei maggiori teatri italiani con anche Mauro Pagani e D Rad.

Nel 2005 accompagnano Ligabue nel concerto del Campo Volo. Segue la tourneè dei palazzetti nel 2006 e nell'estate gli stadi. Il 2006 si conclude con 55 date nei teatri italiani. Nel 2007 è la volta di Ellesette, sette date a Roma al Pala Lottomatica e sette date al Datch Forum di Milano. Altre collaborazioni all’attivo: Alexi Lalas “Far From Close”; Marco Conidi “Stella di città”, Edoardo Bennato “Sbandato”.