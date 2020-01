“Memoria di un cappotto vuoto”, l’incontro al Crogiolo Marazzi

Lunedì 27 gennaio ore 20,30 al Crogiolo Marazzi di Sassuolo con il patrocinio del Comune di Sassuolo l’I.C. Sassuolo3 Sud, presenterà “ Memoria di un cappotto vuoto” Performance artistica dei bambini e dei ragazzi a cura dei docenti di strumento della scuola Secondaria di Primo Grado e dello Splash Museum.

Lo spettacolo è la Memoria storica di un passato triste e doloroso che dobbiamo ricordare affinché non accada mai più.

I bambini e i ragazzi si sono cimentati in canti, letture, video magistralmente guidati da docenti esperti di teatro, dai docenti di strumento della scuola Ruini, e da docenti esperti d’arte. Un vero e proprio cammino artistico culturale per ricordare la giornata della dedicata alla memoria della Shoah. Lo spettacolo vuole essere la dimostrazione di come sia possibile, attraverso le discipline artistiche, educare alla storia, alla cultura e alla sensibilità verso il bene.

I bambini e i ragazzi hanno messo in gioco le loro competenze performative dimostrando grande sensibilità verso alcune tematiche a volte difficili.

Si ringraziano quelli che hanno reso possibile la realizzazione di questa manifestazione: l’assessore alla cultura Angela Ruini, l’assessore alla Pubblica Istruzione Corrado Ruini, la Dirigente Scolastica prof.ssa Maria Grazia Avallone, l’ufficio cultura del Comune di Sassuolo, il grafico Luca Scacchetti,i docenti che si sono impegnati in ore non curricolari.