Modena ospita il 1° Memorial Davide Astori, torneo benefico con Save the Children

Dopo il grande successo del torneo di Natale in favore di ASEOP, il Cus Modena A.S.D. ritorna sul palcoscenico della beneficenza con il torneo di calcio a 5. Il Torneo è stato interamente organizzato dal dirigente Luigi Frigieri personaggio dal cuore enorme disposto a muovere l'intera città quando si parla di beneficenza, e lo ha già dimostrato in passato con tanti eventi organizzati per giuste cause, in collaborazione con la dirigenza del Cus Modena rappresentata da Edoardo Valerio.

Il Cus Modena e Luigi hanno deciso di organizzare questo evento a sostegno dell' associazione benefica Save The Children di cui Davide Astori (sfortunato capitano della A.C. Fiorentina deceduto lo scorso 4 Marzo durante il ritiro della sua squadra a Udine prima della partita di campionato) era testimonial; il ricavato verrà dunque devoluto interamente in beneficenza.

Il presidente del Cus Modena, Diego Caravaglios si è sempre mostrato disponibile per iniziative benefiche rivelandosi una persona sensibile e altruista stimata da tutti. Luigi Frigieri, che si è occupato dell'organizzazione, ha formulato il torneo in giornata ( Sabato 12 Maggio) su tre/quattro campi presso la struttura del Cus Modena (via Campi 161 a Modena) dove le squadre si sfideranno con la consapevolezza di dover segnare per Save The Children in memoria di Astori...sarà possibile vedere il torneo liberamente e ci sarà la possibilità di versare quote benefiche in tutta libertà.

Un grazie particolare a tutti gli sponsor che parteciperanno all'iniziativa, al CONI e al Comune di Modena per la concessione del patrocinio e alla società A.C. Fiorentina che ci ha permesso di intitolare il torneo a Davide facendo da tramite con la famiglia Astori