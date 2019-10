Sabato 19 Ottobre - ore 15 - in collaborazione con La Bonissima (Festival del gusto e dei prodotti tipici modenesi) si terrà la visita guidata dal titolo: "Mercanti, menestrelli e chierici vaganti. Storie e anneddoti del mercato medievale". Ritrovo ore 14.50 davanti al Duomo di Modena in Corso Duomo.

A partire dalla seconda metà del XII secolo Modena vive, durante l'età comunale, una crescita economica che porterà ad una trasformazione della società in senso più laico e diversificato. Nuove storie e nuovi racconti approdano in piazza portati da menestrelli e jougleurs che percorrevano le strade ll'Europa, e non solo, carichi di esperienze, racconti popolari e cavallereschi.

