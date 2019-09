Venditori di tutte le età invadono il Novi Sad, tornano il Mercantingioco e il Mercato Straordinario

Primo appuntamento dell’anno per i "piccoli ambulanti", nell’ultimo giorno del festivalfilosofia dedicato al tema ‘persona’: il Mercantingioco. Oltre alle postazioni ricolme di giochi, peluches, bambole, libri, torna l’offerta del Mercato straordinario della terza domenica del mese.

La manifestazione, nata quasi trent’anni fa da un'intuizione del Consorzio Il Mercato di Modena in collaborazione con il Comune di Modena, inizierà - nella giornata di domenica 15 settembre - alle ore 8.30, come sempre all'interno del Parco Novi Sad.

Voglia di esserci, stare insieme e divertirsi le parole d’ordine. Enorme la quantità di ‘mercanzia’ esposta – come in tutti gli appuntamenti passati della manifestazione - e pronta ad essere protagonista di nuove storie tra bambini – a partire dalla volontà di mercanteggiare e mettersi in gioco nelle trattative. Dando vita così ad un momento, anche d’incontro tra interessi, culture e abilità differenti, per dialogare e relazionarsi in una dimensione di gioco e divertimento, dove si impara il valore delle cose e quello del denaro. Tra strette di mano però, e sorrisi.

E ad arricchire un appuntamento già fortemente attrattivo di per sé, se ne aggiunge un altro, nello stesso giorno e luogo: il Mercato straordinario della terza domenica del mese. Un binomio consolidato ed apprezzato da avventori saltuari e habitué, famiglie comprese, grazie all’offerta merceologica degli operatori, che già strizza l’occhio all’autunno imminente. Merce e oggettistica di qualità – dall’abbigliamento e accessori alle calzature, dall’oggettistica per il fai da te agli articoli per la casa, fino al fresco, con frutta e verdura di stagione - contrassegnata dal buon rapporto qualità/prezzo. Valore aggiunto: la disponibilità degli operatori a fornire consigli e indicazioni utili e a seguire le persone nei loro acquisti.