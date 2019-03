Mercatino dell’ingegno e del riuso, primo appuntamento a Bastiglia

Negli ultimi anni, è nata una nuova consapevolezza, legata all’esigenza di salvaguardia dell'ambiente e alla ricerca di uno stile di vita più eco-compatibile:

vendere o acquistare oggetti di seconda mano non significa solo prevenire alla radice la produzione di nuovi rifiuti ma significa anche ottimizzare l'energia contenuta negli oggetti stessi.



E’ questo uno dei motivi per cui il mercatino dell’ingegno e del riuso è ormai un appuntamento fisso a Bastiglia e anche per il 2019 sono previste nuove date.



Bastiglia presso Piazza della Repubblica il 23 Marzo 2019