A Cognento torna la Mostra-Mercato di Natale organizzata da A.S.A.M.

Sabato 10 e domenica 11 novembre, dalle 10 alle 19, nella Villa Forni in Strada Cognento 127 a Cognento di Modena si svolgerà la diciottesima edizione della MOSTRA-MERCATO DI NATALE, organizzata dall’ A.S.A.M., (Associazione di Sostegno delle Attività Melitensi) ONLUS, a favore delle opere assistenziali della Delegazione per l'Emilia Occidentale del Sovrano Militare Ordine di Malta,. Verranno presentati articoli natalizi, hand-made, gioielleria, antiquariato, curiosità, nuove idee ecc. a prezzi molto interessanti.

L’INGRESSO E’ LIBERO.

Può essere un’ottima occasione per chi vuole pensare già fin d’ora ai regali di Natale e nello stesso tempo fare una meritevole opera di carità. Infatti scopo di questa iniziativa è di far partecipare a vari Pellegrinaggi verso i Santuari Mariani (Lourdes, Loreto, Oropa, Madonna della Corona), in forma completamente gratuita, i malati e i disabili che sono assistiti dalla Delegazione per l’Emilia Occidentale dell’Ordine di Malta.