A Marano sul Panaro arriva il Mercato del Forte

Prosegue il tour degli ambulanti toscani nei comuni della nostra provincia. Sarà Marano sul Panaro ad ospitare il Mercao del Forte, domenica 14 gennaio in piazza Matteotti, ad orario continuato dalle ore 8.00 alle 20.00.

ll Mercato del Forte trae le origini del suo nome dalla Citta' di Forte dei Marmi, in Versilia, cosi' come anche il Logo dell'associazione che ricorda la piazza del mercato vista dall'alto. Circa 60 ambulanti si sono consorziati al fine di unire le forze e formare un gruppo di ambulanti disposti a muoversi in altri comuni per dar vita a mercati caratterizzati dalla indiscutibile qualita' della merce venduta. Boutiques, abbigliamento, scarpe, calzature, lingerie, pelletteria, cashmere, bigiotteria, costumi bagno, intimo, jeanseria, pret a porter, pronto moda.