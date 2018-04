A Bastiglia lo shopping all’aria aperta targata "Fatto in Italia"

Un’occasione ed un’opportunità insieme, per fare shopping all’aperto e lontano dallo stress. Questo è quanto offrirà domenica prossima 22 aprile, l’Evento Fatto in Italia a Bastiglia, dalle ore 7.30 alle ore 19.00. Sui banchi, allestiti nelle vie e sulla piazza del cuore storico del paese, sarà possibile trovare merce di qualità prodotta in Italia e all’estero a prezzi davvero contenuti e per tutte le tasche: dagli abiti primavera-estate per tutta la famiglia, alla biancheria intima e per la casa, con lenzuola, tende e tovaglie. E poi ancora: piatti, stoviglie, bicchieri, oggettistica… Un assortimento ampio e vario col valore aggiunto della professionalità degli operatori che sapranno come in ogni occasione consigliare al meglio le persone durante gli acquisti.

L’evento Fatto in Italia però è anche sinonimo di generi alimentari di qualità: anche a Bastiglia, non mancheranno frutta e verdura di stagione, carne e insaccati, uova e latticini, pane e altri prodotti da forno.